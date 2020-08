Detenen dos joves a Figueres per apallissar i deixar inconscients dos nois per robar-los un mòbil

La zona del pis ocupat del carrer Pi i Maragall on es van produir les detencions

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres dos joves per apallissar dos nois per robar-los un mòbil i deixar-ne un de ferit molt greu.

Els policies acusen els arrestats d'un homicidi dolós en grau de temptativa, d'un robatori violent i d'un delicte de danys per deixar malferits -inconscients- els dos nois a Figueres.

Una de les víctimes també ha acabat arrestada perquè tenia una ordre de detenció a Almeria.

Els arrestats són dos homes de 18 i 24 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, que residien en un pis ocupat.

Les detencions es van realitzar ahir per part dels Mossos en un dispositiu centrat en un domicili ubicat al carrer de Pi i Maragall. Tot i això, la investigació no es dóna per tancada ja que en l'agressió van participar més persones.

Trobats inconscients i ferits

Els fets però van tenir lloc la matinada del dilluns 3 d'agost quan agents de la Guàrdia Urbana de Figueres van trobar, mentre feien patrullatge preventiu per l'Avinguda Costa Brava direcció el Parc de les Aigües, dos homes estirats a terra, just al cantó del carrer Sant Pere de Roda.

Els joves havien patit una pallissa i estaven inconscients. Arran d'això, els agents van alertar el SEM i els Mossos d'Esquadra.

Mentre esperaven els metges un dels ferits va entrar en aturada cardiorespiratòria i els agents li van haver de practicar la reanimació cardiopulmonar.

El jove es va poder recuperar però va ser traslladat en una ambulància del SEM fins a l'hospital Trueta de Girona, on va ingrssar. Presentava lesions de molta gravetat com ara un traumatisme cranioencefàlic i lesions al pulmó.

L'altra víctima per la seva banda, va ser traslladada a l'hospital de Figueres, ja que presentava un estat menys greu. Concretament, tenia lesions a la cara i les mans.

A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació dels Mossos de Figueres que es va fer càrrec del cas. Va poder aclarir que les dues víctimes havien estat abordades de matinada a l'avinguda Costa Brava per part d'un grup de nois. D'aquests, dos van ser els autors de les agressions. A una de les víctimes li van robar el telèfon mòbil.

Arran d'això, ahir al matí, agents d'aquesta unitat conjuntament amb l'ÀRRO de Girona i efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana van fer l'entrada a un domicili al carrer Pi i Maragall. Es tracta d'un pis on tenien la sospita que els dos presumptes agressors estarien residins.

A conseqüència de l'entrada, els Mossos van detenir dos dels presumptes autors de la pallissa. La investigació però, asseguren fonts policials, encara no es dóna per tancada a l'espera de realitzar més detencions sobre el cas.

Els detinguts, que compten amb múltiples antecedents policials, passaran pròximament a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.



Detinguda una de les víctimes

Es dóna el cas que el jove ingressat a l'hospital de Figueres també ha acabat detingut. Perquè els policies van comprovar li constava una ordre de detenció i presentació del jutjat sobre la dona 1 d'Almeria per maltractaments en l'àmbit de la llar. Va acabar detingut durant el seu ingrés hospitalari. El detingut té 27 anys, nacionalitat marroquina i és veí de Figueres.