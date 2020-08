Fem i Junts governaran en coalició a Cadaqués

Els grups de Fem i Junts han arribat a un acord per governar junts el que queda de legislatura a Cadaqués. Les dues formacions ho han anunciat com una «necessitat de canvi» i demostrar «la capacitat de diàleg». Al ple d'ahir al vespre estava previst formalitzar l'acord que pretén oferir «màxima estabilitat i rigor». Pels dos grups, hi ha molta feina a fer, i «treballar junts és sa millor manera de fer front a ses adversitats i materialitar en una solució positiva ses oportunitats».

Fem és el grup que governa actualment la població amb quatre regidors i Pia Seriñana al capdavant com a alcaldessa.

El mateix nombre de regidors té Junts, que en incorporar-se al govern permetrà un equip de treball de vuit persones.

La resta de formacions del consistori són Alternativa Municipalista (AxC-Amunt), ERC i Independents per Cadaqués-Candidatura de Progrés. Cadascuna d'aquestes formacions té un regidor.

Al capdavant de Junts hi ha Jordi Riera que es presentava per primer cop a les darreres eleccions.

En un comunicat emès per les dues formacions posen de manifest que en les darreres setmanes s'han establert diverses reunions i finalment s'ha arribat a un acord per la «necessitat de canvi i demostrar que la capacitat de diàleg i acord en benefici del poble va més enllà de ses diferents maneres d'entendre com ha de ser el govern municipal». Els dos grups manifesten que tenen clar el compromis dels integrants de l'acord.

Consideren que el treball conjunt «reperutirà positivament en es nostro poble».

Al ple d'ahir al vespre es van donar compte dels nous càrrecs i la renúncia del regidor de Fem Pol Zendra.