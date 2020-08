Salvem l'Empordà engega una campanya en contra d'un projecte per fer un aeròdrom a l'Escala

Salvem l'Empordà engega una campanya en contra d'un projecte per fer un aeròdrom a l'Escala

Salvem l'Empordà i el Fòrum l'Escala-Empúries han endegat una campanya en contra de la construcció d'un aeròdrom a l'Escala i demanen que es retiri. El projecte està en fase de consultes prèvies a l'avaluació ambiental i l'Ajuntament ja ha emès un informe on desaconsella la iniciativa i alerta que es projecta entre els parcs naturals del Montgrí i dels Aiguamolls. Les entitats ecologistes remarquen també que es vol aixecar en un sòl no urbanitzable "d'interès agrari i paisatgístic" i que un projecte d'aquestes característiques "no és compatible amb aquests usos".

Alerta, més, de la necessitat de conservar els espais protegits dels parcs naturals dels quals l'Escala forma part i de les "afectacions" per contaminació acústica que pot tenir un equipament d'aquestes característiques. També recorden que l'aeròdrom de Viladamat es troba a només 4 quilòmetres de distància.

"El canvi climàtic és una realitat i les conseqüències seran molt greus. Ara toca fer projectes que minimitzin el risc i mitiguin els gasos d'efecte hivernacle", insisteixen en un comunicat. Per això, les dues entitats ecologistes –amb el suport de SOS Costa Brava- han endegat una campanya d'oposició al projecte amb una xerrada informativa al Centre Cívic del Camp dels Pilans de l'Escala aquest dissabte a les set de la tarda i una recollida de signatures al seu web.

En un manifest, a més, detallen que el projecte en tràmit preveu unes 600 operacions anuals, que es concentrarien "amb més intensitat" a l'estiu, amb un màxim de 60 vols al dia i la construcció d'una pista de 572 metres de longitud i 18 d'amplada, envoltada d'una franja de vol de més de 600 metres. L'equipament també contempla una plataforma per a l'estacionament d'aeronaus de gairebé 3.000 metres quadrats i un hangar amb capacitat per a 15 avions, entre d'altres serveis. Els ecologistes asseguren, a més, que l'aeròdrom seria per a ús dels socis, l'escola de vol i els propietaris de les aeronaus.



"Creiem que aquesta activitat no s'hi escau"

El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, diu que el projecte es troba en una fase molt inicial i que està en mans de Medi Ambient de la Generalitat. Segons Bofill, el promotor privat va presentar la petició a l'Ajuntament i aquest ho va trametre a la l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental. "Com que es troba entre dos parcs, el Departament ens demana informació a les parts afectades", detalla.

En el seu informe, l'ajuntament detalla les característiques de la zona on es pretén ubicar, que l'espai té un important valor agrícola i que "exerceix de corredor ecològic entre els dos parcs". "La nostra posició no és de xoc frontal però creiem que aquesta activitat no s'escau en aquest lloc", insisteix Bofill.