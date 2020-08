Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquest diumenge tarda a Figueres per apagar un incendi a una casa del C/Oliva. El cos ha rebut l'avís a les 18.18 hores.

Un cop han arribat a l'habitatge s'hi han trobat molta brossa a dins. Aquesta acumulació ha estat la causant de la immensa fumera, visible des de gran part del municipi, que ha obligat a desplaçar cinc dotacions per tal d'apagar el foc. Els bombers han notificat que no hi ha hagut persones afectades.