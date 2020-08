Un cotxe cau per un cingle a la carretera del santuari de la Mare de Déu del Mont

Els Bombers han rescatat un conductor que s'ha precipitat amb el cotxe per un cingle d'Albanyà, concretament situat a la carretera que porta al santuari de la Mare de Déu del Mont.



L'accident ha tingut lloc pels volts de tres quarts d'onze del matí, malgrat la caiguda d'uns 15 metres d'altura, el conductor ha pogut sortir pel seu propi peu del vehicle. Que ha quedat tombat del revés arran de la caiguda.



El mateix conductor ha donat l'alerta al telèfon d'emergències 112 i ha resultat ferit lleu.



Els Bombers han rescatat el conductor amb helicòpter, ja que és una àrea de difícil accés.





(2/2) Rescat d'un conductor precipitat per un cingle del Santuari de la Mare de Déu del Mont, a Albanyà (avís 10.41 h) Hi hem treballat 2 #MAER i 2 dotacions terrestres de #bomberscat Aquesta tarda l'accés al santuari es podria veure afectat pels treballs per recuperar el vehicle pic.twitter.com/yWtGSJ4E8E