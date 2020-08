Un home d'edat avançada mor ofegat en una platja de Llançà

Un home d'edat avançada ha mort aquest matí ofegat en una platja de Llançà.

L'home ha aparegut inconscient a la platja de la Farella de la població.

Uns testimonis que passaven per la zona han alertat el telèfon d'emergències 112 pels volts d'un quart de dotze del migdia dels fets.

Aquests mateixos alertats són els qui han rescatat l'home d'uns 75 anys i nacionalitat espanyola de l'aigua que surava inconscient i li han practicat les primeres maniobres de reanimació.

Posteriorment, amb l'arribada d'una ambulància i de l'helicòpter del SEM, els sanitaris li han seguit fent les tècniques de reanimació. Han durat prop d'una hora i mitja, tal com han confirmat fonts de Protecció Civil de la Generalitat. Però malauradament, no han fructificat.

Amb aquesta nova víctima mortal, ja són vuit les persones que han perdut la vida ofegades a la Costa Brava. La majoria (6) d'edat avançada.

Es dona el cas que en aquesta platja on hi ha hagut l'ofegament mortal, no hi ha servei de vigilància.