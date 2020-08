Un aparatós incendi calcina una casa ocupada al carrer Oliva de Figueres

Un incendi en una casa ocupada del centre de Figueres va posar en alerta tota la ciutat i la rodalia aquest dissabte al vespre. El foc va generar una columna de fum que es podia veure des de diversos carrers i, també, de poblacions veïnes. Els Bombers fins i tot van alertar a les seves xarxes socials d'aquesta circumstància però de seguida van assegurar que, malgrat la gran fumerada, no hi havia cap persona ferida.

El que va generar aquesta gran columna de fum és que a dins de la vivenda, situada al número 55 del carrer Oliva, hi havia molta brossa acumulada, fruit segurament de l'ocupació. Els Bombers van derivar cinc dotacions a apagar el foc, que va destrossar per complet la casa d'una planta. No se'n va poder salvar res, el sostre va cedir arran de la gran temperatura i les flames.

La raó que el foc fos tan descontrolat és tot el material combustible que hi havia a dins la casa. Els Bombers hi van trobar de tot: matalassos, cartrons, ferralla, roba, restes de tendals, entre d'altres. Un dels objectes més perillosos va ser alguna ampolla de càmping gas que hi havia a dins. Tot això va generar un còctel que va facilitar el desenvolupament del foc.



Amb una hora i mitja, extingit

Els Bombers van necessitar una hora i mitja per donar per extingit l'incendi. Malgrat el fort ensurt, en el moment dels fets no hi havia ningú al lloc. S'apunta que en aquest edifici hi estaria vivint alguna persona sense sostre. Ara, però, ja no podrà retornar al domicili ja que està del tot destrossat i ha quedat inhabitable.

A banda dels Bombers, al lloc també hi va treballar la Guàrdia Urbana de Figueres, que també va tallar l'accés al carrer Oliva per evitar molèsties als serveis d'emergències actuants. També es va desplaçar a lloc el SEM però no va haver d'evacuar ningú.