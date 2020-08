L'Observatori Astronòmic d'Albanyà participa amb la NASA en el descobriment de cinc sistemes planetaris

L'Observatori Astronòmic d'Albanyà (Alt Empordà) ha participat en l'equip de la NASA que ha descobert cinc sistemes planetaris nous. La troballa inclou dotze planetes que estan situats en diversos sistemes solars al voltant d'estrelles que es troben properes al nostre sol. Hi ha planetes de la mida de la Terra i també similars a Neptú, un tipus de planetes que mai s'han trobat dins del nostre sistema solar. Alguns dels astres descoberts ja són candidats a ser estudiats per grans telescopis com el futur telescopi espacial James Webb. L'Observatori Astronòmic d'Albanyà va incorporar-se ara fa un any a l'equip TESS TFOP SG1 de la NASA, un grup de treball que fa el seguiment de la nau espacial TESS.

El director del centre gironí, Pere Guerra, ha destacat que la seva feina en aquest grup de treball és "validar les dades que ha captat la nau TESS" observant i interpretant els resultats des del centre d'Albanyà. Guerra ha assegurat que gràcies a la seva incorporació en aquest equip, han participat en "12 dels 66 descobriments que ha fet la TESS".

Per altra banda, això ha fet que l'afluència de públic augmenti arran dels constants descobriments que registra l'observatori astronòmic. Pere Guerra ha afirmat que cada vegada hi ha més "amb ganes de saber més sobre els exoplanetes". Pel que fa a la TESS (Transit Exoplanet Survey Satellite), té com a missió principal descobrir, com a mínim, 50 exoplanetes d'una mida menor a la de Neptú. Aquesta missió de la NASA està liderada per l'Institut de Tecnologia de Massachusets (el MIT) i s'encarrega d'observar més de 500.000 estrelles (les més brillants i properes a la Terra) per buscar exoplanetes.

L'Observatori Astronòmic Albanyà es troba dins del PEIN Alta Garrotxa, al municipi d'Albanyà, a només 30 minuts de Figueres i adjacent al càmping Bassegoda Park. Aquest es va convertir en el primer campament Starlight de la Península Ibèrica. D'altra banda, l'excepcional qualitat del cel d'Albanyà va fer que el municipi es convertís en el primer Parc Internacional de Cel Fosc de l'Estat el 2017.

Les instal·lacions de l'Observatori Astronòmic Albanyà compten amb el telescopi més gran de les comarques de Girona; van ser inaugurades l'estiu de 2017 i, en la seva primera temporada, ja va acollir més de 5.000 visitants. Posteriorment, ha rebut més de 15.000 visitants cada temporada i s'ha convertit en un referent en astroturisme a Catalunya. El centre va inaugurar nova temporada el passat mes de juny, i compta amb un renovat espectacle astronòmic, en què es mostren les constel·lacions on s'ubiquen aquests nous sistemes solars descoberts. Aquesta setmana, a més, preparen sessions especials per veure la pluja d'estels coneguda com a Llàgrimes de Sant Llorenç.