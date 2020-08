Empúries recupera el passeig destruït pel temporal «Gloria»

El departament de Costes ha acabat la reparació del tram de passeig d'empúries afectat pel temporal Gloria. S'ha refet una mica més enrere guanyant així superfície de platja per tal de millorar la seguretat de cara a futurs temporals. També s'ha reforçat la duna litoral.

El passeig és a l'altura de la platja del Portitxol on s'hi situa l'hotel Empúries.

El temporal Gloria va fer ensorrar un tram del passeig que el ministeri de Medi Ambient ha refet en els darrers mesos. Les obres havien d'estar enllestides a finals de juny però finalment han acabat aquesta setmana.

L'espai litoral té una nova imatge amb més espai per als banyistes. S'ha enderrocat les estructures anteriors i s'han refet uns metres més endins.

L'Ajuntament de l'Escala, després del temporal, va demanar que s'estudiés el motiu pel qual algunes platges de la zona d'Empúries han anat perdent part de la sorra i quines actuacions caldria fer per tal de millorar la situació.

«La zona d'Empúries és un dels espais més emblemàtics del país i cal que s'estableixi una aposta en què participin totes les administracions implicades», va posar de manifest l'alcalde, Víctor Puga, durant una visita dels responsables de Costes.

L'Ajuntament, per la seva banda, va assumir les tasques per millorar les tanques de separació i protecció de la duna litoral i s'aborda la millora de les fustes en punts com a tocar de Sant Martí d'Empúries.

El passeig litoral a tocar les platges d'Empúries és un dels més concorreguts a la població. Les platges estan des de fa setmanes plenes de visitants que aquest any han de tenir en compte les distàncies de seguretat per la persència de la covid-19.