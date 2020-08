Roses suspèn el carnaval del 2021 perquè perdria «l'essència»

Roses ha decidit no celebrar el carnaval l'any vinent. El Consell del Carnaval, integrat per les diferents colles que en formen part i l'Ajuntament, ha decidit suspendre'l perquè veu «inviable» posposar-lo i creu que les mesures de seguretat per prevenir la covid-19 en farien «perdre l'essència».

El dilluns va tenir lloc una sessió del Consell del Carnaval de Roses, integrat per les colles de carnaval de la població i l'Ajuntament, en la qual es va establir la suspensió de la celebració del Carnaval de Roses 2021, previst per al proper mes de febrer.

El carnaval de Roses, una de les festes més celebrades a la població, havia de tenir lloc entre l'11 i el 15 de febrer de l'any vinent amb els actes habituals i les grans rues.

La situació actual de crisi sanitària i el fet de no poder preveure en aquests moments quina serà l'evolució de la pandèmia ni d'establir quines mesures de seguretat i prevenció caldrà complir al llarg dels propers mesos, han motivat que el consell consensués i decidís, per unanimitat de tots els presents, la suspensió del Carnaval, segons ha informat l'Ajuntament.

Les necessitats d'evitar qualsevol tipus d'aglomeració i d'acte massiu i de fer prevaldre la distància de seguretat interpersonal en qualsevol trobada impossibilita per complet la realització de les diferents passades i balls que caracteritzen el carnaval de Roses.

Davant això, colles i Ajuntament van coincidir ahir en considerar que la recerca d'alternatives basades en el distanciament i en el control d'aforaments faria perdre l'essència del carnestoltes.

El possible ajornament a altres dates també es va considerar inviable.

La dedicació en la realització de disfresses i carrosses per part de les colles de Carnaval és absoluta, i és molt habitual que els components de les mateixes comencin a adquirir materials i a treballar amb intensitat en la seva elaboració amb molts mesos d'antel·lació. Davant tots aquests components, el Consell del Carnaval va prendre la decisió de suspendre'l.

El carnaval de Roses comença un dijous amb l'arribada del Rei Carnestoltes. L'endemà, el divendres al vespre, té lloc la gran rua nocturna on hi desfilen cada any més de tres mil persones. Espectaculars carrosses desfilen durant hores. Milers de persones assisteixen a la primera nit que acaba amb un ball. Les rues es van succeint el cap de setmana.