Cau una banda que enviava marihuana a Europa amagada entre ampolles d'aigua

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat una banda que enviava marihuana a tot Europa amagada entre ampolles d'aigua.

Ambdós cossos han portat a terme l'operació de forma conjunta ja que primer investigaven el grup criminal cadascun per la seva banda però el maig van interceptar un camió a la Jonquera amb 109 quilos de droga que va fer unir esforços i fer un equip conjunt.

L'organització estava assentada Sant Quirze de Vallès i distribuïa la droga a la resta d'Europa. Utilitzava una empresa d'envasat d'aigua com a pantalla per ocultar la seva activitat criminal.

Els dos cossos policials han arrestat tres persones entre les quals es troben els dos màxims responsables de l'organització a Espanya. Se'ls acusa de presumptes autors d'un delicte de pertinença a organització criminal i tràfic d'estupefaents.

Les investigacions dutes a terme pels dos cossos es van creuar al mes de maig, en tenir objectius comuns. Es va crear un equip conjunt d'investigació i que va tenir la seva primera fase d'explotació a finals del mes de maig.



Marihuana oculta en palets d'ampolles

Tot va començar el 21 de maig quan la policia va interceptar un camió a la Jonquera amb destinació Alemanya. A la càrrega li van trobar 109 quilos de marihuana perfectament precintats i envasats al buit.

Els agents van trobar els paquets de droga en la part més interior de palets que contenien ampolles d'una determinada marca d'aigua. Els ocultaven així per poder passar desapercebuts davant d'una possible inspecció.

Com a resultat de la troballa, es va arrestar conductor del camió, un home de nacionalitat romanesa.

Seguint el rastre d'aquesta actuació, la policia va poder determinar que darrere del carregament hi podia haver els responsables d'una empresa d'envasat d'aigua i amb domicili social a una localitat de la província de Barcelona, a Sant Quirze de Vallès.

La droga comissada - CNP

Una empresa com tapadora

Els agents van descobrir que l'empresa no era més que un engany, ja que s'utilitzava per ocultar la veritable activitat criminal.. Ja que utilitzaven els palets d'aigua que suposadament exportaven, per ocultar els paquets de droga al seu interior que posteriorment distribuïen a la resta d'Europa.

El suposat producte que exportaven a altres països, no era més que aigua corrent de l'aixeta, que filtraven per extreure-li el clor i així posteriorment envasar i etiquetar-la a nom la seva marca comercial.

S'encarregaven d'ocultar la droga ben endins en els palets perquè no es pogués veure.

En la segona fase desenvolupada a mitjans del mes de juliol es van arrestar els dos màxims responsables de la banda. Que eren al mateix temps, els socis i responsables de l'empresa pantalla.

Com a resultat de les dues actuacions la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut tres persones de nacionalitat espanyola i romanesa.

En la investigació ha participat agents el Grup III d'Estupefaents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona de la Policia Nacional, agents de l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Zona de Catalunya i agents de l'Equip contra el Crim Organitzat (ECO) de la Guàrdia Civil de les Illes Balears.