El comerç manté el pols amb els manters amb protestes i recollida de signatures

L'Associació de Comerciants de Santa Margarida continua el pols contra el top manta amb manifestacions diàries des del 23 de juliol. Situen les carpes i pancartes al passeig, davant dels manters, i recullen signatures. Ja en tenen més de dues mil que entregaran a l'Ajuntament i a la Generalitat, que creuen que s'ha desentès del problema. Estan tips de la situació que es repeteix cada estiu i que els fa perdre les vendes. A més, aquest any s'ha sumat a la COVID-19. La majoria dels manters no compleixen amb les mesures de seguretat. Ni tan sols amb les mascaretes.

«És un desastre, tothom toca la roba, un darrere l'altre, els venedors també, i torna a la manta», es lamenta el president de l'Associació de Comerciants, Ricardo Moraes. Sense ni tan sols portar mascaretes es fan trenes, es ven la roba i s'acumulen al passeig, a primera línia.

L'Ajuntament ja ha admès que és incapaç d'anar més enllà de les mesures que s'han pres fins ara perquè ha posat contra el top manta tots els recursos possibles. Des de fa anys hi destinen agents i s'han intentant diferents iniciatives.

Els comerciants, però, creuen que no se'ls escolta prou. Des de l'Associació havien proposat alguna mesura, com tancar unes hores carrers propers per dispersar els vianants, i que s'ha descartat.

En el que coincideixen les dues parts és en la necessitat que la Generalitat, com a administració superior, s'impliqui més en una problemàtica que estan convençuts que està enfonsant els negocis de la zona, que perden diàriament moltes vendes.

Els manters s'acumulen a primera línia. Són menys que altres anys però superen de llarg el centenar. Cap al tard s'hi poden veure nombrosos compradors provant i adquirint els productes.

Des del govern intenten frenar-lo comissant els productes abans que arribin al passeig. Però la mesura no sembla afectar gaire els venedors, que continuen diàriament ocupant el mateix espai.

Els comerciants han decidit que les protestes, que inicialment estaven previstes fins demà, continuaran diàriament.

Ricardo Moraes diu que volen que els escoltin i volen que prenguin mesures. Les signatures les faran arribar a l'Ajuntament i també a la Generalitat perquè creuen que «es desentén del problema».