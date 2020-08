Salut aixecarà dilluns les restriccions a Figueres i Vilafant

Salut aixecarà a partir de dilluns les restriccions a Figueres i Vilafant (Alt Empordà). La consellera Alba Vergés, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha anunciat que el Procicat ha pres la decisió aquest divendres. "A Figueres i Vilafant la tendència és bona", ha dit Vergés, que també ha agraït als ajuntaments haver insistit perquè la població compleixi les recomanacions per evitar contagis. A la mateixa entrevista, la consellera també ha valorat les noves mesures de seguretat que ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ha explicat que, per a Catalunya, no suposen massa res de nou "perquè la majoria ja s'estaven aplicant".

Sense restriccions

A l'entrevista a Catalunya Ràdio, Alba Vergés ha anunciat que la reunió del Procicat d'avui ha aprovat renovar les restriccions a Barcelona, als quinze municipis de la primera corona metropolitana, i a les comarques de la Noguera i el Segrià. Però que a l'Alt Empordà, a partir del dilluns, les mesures decauran.

La consellera de Salut ha dit que a Figueres i Vilafant la tendència "és bona" i la xifra de contagis ha anat a la baixa, i que per això les restriccions s'aixecaran. Alba Vergés sí que ha demanat als ajuntaments, però, que "continuïn insistint" perquè la gent faci cas de les recomanacions. Entre d'altres, que no facin trobades amb més de deu persones, que evitin aglomeracions i que segueixin la fórmula "distància, mans, mascareta".

La consellera també ha posat de relleu que, en aquells municipis on s'han hagut d'aplicar restriccions, ja s'ha engegat "una roda amb els agents comunitaris", que serà útil per frenar la pandèmia. "Això ha vingut per quedar-se i ho fa més viable", ha dit en referència a aquesta xarxa que han teixit els consistoris.