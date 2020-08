Aparatós incendi d'una barca als canals d'Empuriabrava

Una embarcació es va incendiar ahir al port d'Empuriabrava, als canals, quan faltaven nou minuts per a les quatre de la tarda. Al lloc s'hi van desplaçar set dotacions de Bombers per apagar el foc i es va procedir també a contenir el combustible. Les flames van generar una gran columna de fum negre visible des de tot l'Alt Empordà.



Un cadàver a Portbou

En un altre ordre de coses, també ahir, un mariner de Portbou va trobar el cos sense vida d'un home. Es tracta d'un francès d'uns 60 anys que estava esperant l'arribada de la família. El cos no presentava signes de violència però s'està a l'espera de l'autòpsia i tot fa pensar que feia dies que era a l'embarcació. La víctima havia estat vista en els darrers dies per la població. Té un vaixell, tipus menorquina, que havia atracat al port de Portbou. Dormia aquí i, segons les fonts policials, estaria esperant l'arribada de la familia per passar unes vacances a la població.