Augmenta la pressió policial perquè la gent no aparqui i col·lapsi els accessos al Cap de Creus

Roses (Alt Empordà) ha augmentat la pressió policial perquè la gent no aparqui de qualsevol manera i col·lapsi els accessos al parc natural del Cap de Creus. L'augment de turistes –en part, a causa de la pandèmia- acaba creant autèntics taps, perquè n'hi ha que aparquen on els sembla. La situació s'agreuja més amunt de cala Montjoi, on el camí és de terra i ja de per si, estret perquè hi passin dos cotxes. Ara a això s'hi sumen fileres de vehicles aparcats als marges. Per evitar-ho, l'Ajuntament ha pintat línies grogues a la calçada, ha instal·lat senyals i, fins i tot, ha posat roques als marges. Però el problema continua. La Policia Local ha passat a fer dispositius gairebé diaris i només aquesta setmana ha multat més de 200 vehicles.

La pandèmia ha comportat que la gent tingui més tirada pels espais naturals. I a Roses, això s'ha traduït en un autèntic problema. Perquè d'ençà que va començar l'estiu, cada cop hi ha més i més gent que puja cap a les cales del parc natural del Cap de Creus.

Els aparcaments que hi ha de seguida s'omplen i això provoca que molts conductors deixin el cotxe allà on els sembli. "El parc natural està saturat de vehicles", admet el regidor de Seguretat, Joan Plana. Ja abans d'arribar a Cala Montjoi, on la carretera encara està asfaltada, hi ha vehicles que s'aparquen al marge, limitant un dels sentits de circulació.

Però més amunt de Montjoi, i des d'aquí fins a Calitjàs, la Pelosa o Canadell, la situació s'agreuja. Perquè el camí és de terra, fa pendent i, en alguns trams, és estret perquè s'hi puguin creuar dos cotxes. Això fa que, directament, aquells vehicles que s'aparquen als marges acabin obstaculitzant un dels dos sentits.

"A més de generar caos circulatori, es creen situacions de perill", diu el regidor. "Si tenim un accident o una emergència, la situació al parc pot ser realment crítica, perquè no hi haurà prou espai perquè puguin passar els camions de Bombers o les ambulàncies", afirma Plana.

Senyals, pintura, pals i roques

Per evitar que la gent aparqui allà on no pot, l'Ajuntament ha instal·lat més senyals, ha clavat pals de fusta al costat de la calçada, ha pintat línies grogues a tota la baixada que porta cap a Montjoi i, fins i tot, ha posat fileres de rocs als marges del camí. Però la gent aprofita aquells llocs on veu que hi pot cabre el cotxe per deixar-l'hi. Encara que sigui just al costat mateix d'un senyal de prohibit aparcar.

"Tot i posar-los dificultats, ens veiem sobrepassats", diu el regidor de Medi Ambient de Roses, Francesc Giner. "Hi ha tantíssima gent que no sé com s'acabarà; ens preocupa la seguretat de les persones", concreta.

Per la seva banda, Joan Plana explica que la situació a anat a més a mesura que passava l'estiu, i que aquest agost ja ha arribat a ser "preocupant". Per això, l'Ajuntament ha decidit intensificar la pressió policial al Cap de Creus, i ara les patrulles hi pugen gairebé a diari.

Fins a 200 euros

Cada cop que detecten un vehicle mal aparcat, els agents el multen. Si el cotxe no ha fet cas d'un senyal de prohibit, la sanció és de 100 euros. Però si obstaculitza un dels sentits de circulació, aleshores l'import passa a ser de 200.

I les dades d'aquesta última setmana parlen per elles mateixes. En un sol matí, els agents van arribar a multar fins a 68 vehicles. I en un altre dia, 48. De fet, de dilluns fins avui, ja se superen les 200 sancions. "En tan poc temps, mai la Policia Local havia expedit tantes denúncies per temes de trànsit", destaca el regidor.

Regular els aparcaments

Aquest estiu, la situació al Cap de Creus ha obligat l'Ajuntament de Roses a prendre mesures gairebé a corre-cuita. Però el consistori ja treballa en un projecte per regular els accessos al parc i a les cales. "La intenció és que cada cala tingui un aparcament, on els diferents estacionaments estiguin marcats, i que quan tots ells s'omplin es tanqui el parc", concreta Francesc Giner.

El regidor diu que el consistori treballa perquè això sigui efectiu d'aquí a un any. I que, en paral·lel, també s'ha començat a estudiar un altre projecte "més ambiciós". "A l'entrada de la carretera de Montjoi ens agradaria posar-hi un aparcament gran, amb un punt d'informació; i que des d'allà, si s'ha d'accedir al parc, es faci amb autobusos elèctrics, per exemple", conclou el regidor de Medi Ambient.

De moment, aquest divendres, en una nova reunió, l'Ajuntament ha decidit continuar posant nous impediments en aquells llocs problemàtics. Per exemple, es prohibirà aparcar al costat de la paret del càmping de Montjoi (perquè allà els cotxes creen un embut) i es posaran més pedres als llocs on el camí fa corba.

Durant la trobada, també s'ha parlat de la possibilitat de tancar el parc. El regidor de Seguretat, però, diu que això no es farà (en part, perquè a la zona també hi ha negocis). Sí que l'Ajuntament, de cara a l'any que ve, i quan ja s'hagin terraplenat i sectoritzat els aparcaments, es planteja regular l'entrada.