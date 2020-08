Salut aixecarà dilluns les restriccions especials que afecten Figueres i Vilafant

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que a partir de dilluns s'aixecaran les restriccions especials encara vigents a Figueres i Vilafant. Vergés va dir que a Figueres i Vilafant la tendència «és bona» i la xifra de contagis ha anat a la baixa. També va demanar als ajuntaments que «continuïn insistint» perquè la gent faci cas de les recomanacions.

En aquestes dues localitats de l'Alt Empordà el risc de rebrot va ascendir a nivells màxims unes setmanes enrere, quan va arribar a ser del 906,49 a Figueres el 27 de juliol i a 846,93 a Vilafant el 29 de juliol. En l'últim balanç, les dades de Figueres havien baixat gariebé 700 punts, fins a situar-se en 206,8, una xifra encara alta però que manté la tendència cap avall. A Vilafant el risc de rebrot ha baixat 789,4 punts, i ara mateix se situa en 57,53, per sota del llindar de risc moderat i per sota de la mitjana de la Regió Sanitària de Girona.



Girona supera els 9.000 contagis

La Regió Sanitària de Girona va superar ahir els 9.000 casos acumulats des de l'inici de la pandèmia. En total, en són ja 9.083. En l'últim balanç es van sumar un total de 92 contagis nous, una xifra alta en comparació amb la tendència d'aquesta setmana, que s'ha mantingut al voltant dels 40 contagis diaris. Actualment hi ha 29 persones hospitalitzades als centres sanitaris gironins, dues menys que en el balanç anterior, de les quals 11 es troben en estat greu a l'UCI, una més. D'altra banda, s'ha informat d'una mort nova, que ha tingut lloc a Figueres, i el total suma ja 829 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia, 12 de les quals a la capital de l'Alt Empordà.

Tot i que fa un parell de dies que el risc de rebrot va trencar la tendència cap a la baixa i ara es torna a trobar pujant, de moment encara es manté en nivells moderats, tot i que per sobre del llindar, amb un 76,27. La velocitat de propagació, però, puja per sobre de la barrera de l'1 (1,04) i la taxa de confirmats per PCR del 4 al 10 d'agost és de 35,62 per cada 100.000 habitants. La mitjana d'edat dels contagiats ha tornat a baixar en el darrer interval i se situa en 37,75.



Fins a 28 defuncions a Catalunya

A Catalunya, el darrer balanç va tornar a superar el miler de casos diaris. En total, van ser 1.197 de nous tenint en compte totes les proves i la xifra total és ja d'111.069 casos. Hi ha 577 pacients ingressats a territori català i 122 a l'UCI. A més, en les darreres hores les funeràries han reportat 28 defuncions, que sumen ja un total de 12.868.

El risc de rebrot es manté estable, però molt elevat, amb un valor de 143,25 -el llindar del risc alt és 100. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i s'apropa a la barrera de l'1 (0,96).