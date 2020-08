Figueres vol frenar l'incivisme d'«una minoria de gent» al barri de l'Estació

El barri de l'Estació de Figueres pateix des de fa temps l'incivisme per part d'un grup, principalment indigents, entre els quals hi ha persones amb patologies mentals, que alteren la convivència. Junts per Figueres va demanar al darrer ple que es busqui la manera d'acabar amb la problemàtica, que s'ha agreujat i que està causant fins i tot que alguns veÏns en vulguin marxar. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que hi ha una atenció important al barri per part de la policia que constata amb les dades. La Guàrdia Urbana ha fet més de tres-centes hores al barri, on s' han posat 1.560 sancions de trànsit en sis mesos i 101 de penals.

«Hi ha una minoria de gent que s'ha apropiat de l'espai públic», ha manifestat el regidor de Junts, Carles Arbolí, públicament en un ple municipal. «En certa manera fa massa temps que dura, en temes de consum d'alcohol a la via pública, crits, baralles, brutícia».

El regidor va advertir que «hi ha veïns en almenys dues comunitats de propietaris que estan posant a la venda els seus pisos o han marxat dels pisos de lloguer pels problemes que generen aquesta minoria».

Per això consideren que «ha arribat el moment de prendre mesures». El grup es va posar a disposició del govern per reclamar al Departament d'Interior de la Generalitat que «posi a Figueres els Mossos que realment necessita la ciutat». «Els demanem que es prenguin seriosament el problema del barri de l'estació, que no intentin infravalorar la problemàtica real que existeix», va manifestar Arbolí.



Indigents i malalts mentals

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va admetre que existeix la problemàtica d'un grup de persones que «fan coses que no toquen, com veure cervesa al mig del carrer», però va apuntar que en ocasions algunes de les queixes són exagerades. Malgrat això, va constatar que «l'atenció del govern al barri de l'Estació hi és absolutament prioritària».

El regidor i també l'alcaldessa, Agnès Lladó, van explicar que entre les persones que generen problemes n'hi ha amb malalties mentals i se'ls ha d'ajudar.

Agnès Lladó va manifestar que «no és un prolblema senzill. Per més força policial que hi posem hi ha també una branca social que cal que s'incentivi, que s'està fent, que s'està treballant en un projecte sobretot per a la gent sense llar perquè al final pensem que és un projecte social, que tothom ha de poder tenir oporunitats».

Respecte a la pressió policial al barri, Pere Casellas va informar que s'han classificat 527 fets durant els darrers sis mesos, 101 de penals, entre els quals hi ha tres delictes de robatori amb força, robatori a l'interior de vehicles, una estafa o nou detencions per reclamacions, entre d'altres.

També s'ha denunciat en 39 ocasions per drogues, per falta de respecte a l'autoritat, per resistència a l'autoritat. S'han tramitat 210 denúncies durant l'estat d'alarma i en sis mesos hi ha hagut 1.560 denúncies de trànsit.

Segons Casellas, a la presència de la Guàrdia Urbana s'hi ha de sumar la de la Policia Nacional, que hi passa diàriament, i la dels Mossos d'Equadra.

El govern continuarà la pressió policial al barri de l'Estació però espera engegar un projecte juntament amb el Departament de Treball i Afers Socials i Família de la Generalitat per abordar-ho també des del vessant social.