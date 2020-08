Troben el cadàver d'un home dins d'una embarcació al port de Portbou

Un mariner de Portbou va trobar ahir el cos sense vida d'un home dins d'una embarcació al port del municipi empordanès. Es tracta d'un francès d'uns 60 anys. El cos no presentava signes de violència però s'està a l'espera de l'autòpsia i tot fa pensar que feia dies que era a l'embarcació. La víctima havia estat vista en els darrers dies per la població. Té un vaixell, tipus menorquina, que havia atracat al port de Portbou. Dormia aquí i, segons les fonts policials, estaria esperant l'arribada de la família per passar unes vacances a la població.