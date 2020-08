Acampades, caravanes i cotxes col·lapsen el cap de Creus

Sobreocupació. Roses pateix diàriament saturació de vehicles en alguna de les cales per l'increment de visitants d'aquest any. Els vehicles fins i tot obstaculitzen completament la via. A més, platges de Cadaqués, Port de la Selva i Roses són ocupades per campistes, una pràctica prohibida als parcs naturals si es fa fora dels espais autoritzats.

'increment de visitants espectacular d'aquest any al Parc Natural de Cap de Creus està generant saturació en alguns punts i noves problemàtiques per la presència d'autocaravanes, acampades lliures i cotxes mal estacionats que saturen les carreteres. Roses pateix diàriament col·lapses en alguna de les cales a la carretera de Montjoi. Els vehicles arriben a obstaculitzar completament la carretera. L'Ajuntament ha posat fins a 200 sancions només aquesta setmana.



Aparcaments a les cales

Acampades i autocaravanes

L'espectacular increment de visitants també el constata el cap dels Agents Rurals, Ignasi Dalmases. Per Dalmases la pandèmia ha generat un canvi social que porta la gent a desplaçar-se més als espais naturals.

Al parc de cap de Creus, els agents controlen la presència d'autocaravanes en espais no permesos i el d'acampades a les platges. On més en detecten és al cap de Creus i a la Gola del Ter.

Al primer espai, a finals de juliol, tal com va publicar Diari de Girona, se'n van arribar a desallotjar una trentena. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, admetia l'increment d'aquest turisme i afegia la problemàtica de les acampades al litoral. Aquella mateixa setmana es va denunciar la presència d'un grup nombrós a cala Taballera. El fenomen s'ha anat repetint les darreres setmanes, també a les poblacions de Cadaqués i Roses.

Es poden veure persones amb tendes de campanya o simplement sacs per diferents punts del parc. Els Agents Rurals controlen aquestes activitats. Fer càmping lliure i acampar fora dels espais autoritzats dins el parc natural està prohibit, diu Dalmases.

El regidor de Seguretat de Roses apunta que es pot estacionar una autocaravana però no es pot desplegar els elements per acampar. Les tres problemàtiques preocupen a l'administració, sobretot en el cas que es produís una situació d'emergència com un incendi.