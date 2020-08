Figueres il·lumina els carrers per dinamitzar la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha il·luminat diferents espais del centre per dinamitzar la ciutat. Es tracta de la plaça de Sant Pere, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de les Patates i la plaça Triangular. L'objectiu és dinamitzar la ciutat en l'àmbit turístic, cultural i econòmic.

Figueres ha viscut, com la resta de ciutats, les conseqüències de la pandèmia en els negocis i l'activitat diària. L'increment de les mesures durant unes setmanes pel rebrot ha agreujat encara més la situació per als negocis de la ciutat, un municipi que gira a l'entorn del seu important teixit comercial, de restauració i el Museu Dalí. Per això s'han pres mesures per ajudar a dinamitzar la ciutat la resta de l'estiu. Una d'aquestes ha estat il·luminar-la.

Garlandes durant la nit

A les diferents places s'han instal·lat bombetes de baix consum amb forma de garlandes que il·luminen i embelleixen els espais durant la nit. Es pretén ampliar aquesta iniciativa a altres zones de la ciutat.

La iniciativa se suma al projecte «Racons de Figueres», una instal·lació, també lumínica, amb frases a diferents localitzacions de la ciutat durant els mesos d'estiu.

El projecte convida els visitants a realitzar un recorregut pels indrets més significatius de la població, on es descobreixen 10 missatges que proposen una reflexió amb l'entorn l'urbà.