En marxa els equipaments per a aïllar temporers amb coronavirus a Girona

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre aquest dimarts a la tarda una granja escola de Cabanes (Alt Empordà) com a espai per a temporers de les comarques gironines que tinguin coronavirus però siguin asimptomàtics. Compta amb una capacitat inicial de 20 persones, però des del Departament han avançat que es podria ampliar, si fos necessari. El servei estarà gestionat per Creu Roja i comptarà amb integradors socials, voluntaris i també auxiliars d'infermeria.

La granja escola s'ha distribuït de tal manera que hi hagi un circuit per al personal de Creu Roja i un altre de diferent per als temporers que s'hi quedin durant els 14 dies d'aïllament amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi.

Des d'aquest dimarts a la tarda els temporers que treballin a les comarques gironines i pateixin coronavirus de forma asimptomàtica ja podran aïllar-se en una granja-escola de Cabanes (Alt Empordà). Aquest és un dels tres espais que El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha habilitat pels treballadors del camp a la demarcació gironina i que no tinguin un espai on aïllar-se.

L'espai compta amb 20 places inicials, però es podrien ampliar si fos necessari. En aquesta granja-escola, els temporers podran dormir-hi, menjar-hi i també tindran una zona a l'aire lliure i una sala polivalent amb televisió on esbargir-se.

Els temporers que arribin a aquest espai serà després que l'Àrea Bàsica de Salut del municipi on treballen o habiten els hagi fet un PCR i hagi sortit positiu. Des del centre els derivaran a l'espai i allà diversos voluntaris de la Creu Roja s'encarregaran de la seva estada.

De fet, Creu Roja serà l'entitat que gestioni els espais per a temporers. S'encarregaran que els pacients sense símptomes d'aquesta granja-escola de l'Alt Empordà segueixin el seu aïllament i estiguin en bones condicions. Per això hi haurà integradors socials, treballadors socials i auxiliars d'infermeria, a banda de voluntaris.

Els auxiliars s'encarregaran de prendre la temperatura a tots els pacients que hi hagi a l'espai per comprovar que no tinguin febre. En cas de detectar algun símptoma de la malaltia, se'l derivarà a un centre sanitari o un altre espai reservat per a persones malaltes amb símptomes lleus.

Per altra banda, la directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, Marta Casacuberta, ha destacat que l'espai està pensat per a temporers, però també estarà obert a "persones que no hagin contractat i no tinguin un lloc on fer l'aïllament". Per aquest mateix motiu, els tres centres per a temporers que s'hagin d'aïllar estan a l'Alt Empordà.

"Dos terceres parts dels temporers de Girona són de l'Alt Empordà i la resta són del Baix", ha detallat Casacuberta. Per aquest motiu han buscat centres que siguin relativament propers als llocs de treball. A banda de l'espai per a persones amb coronavirus i sense símptomes de Cabanes, Treball també compta amb una casa de colònies a Pontós destinada als treballadors que hagin donat positiu al PCR però hagin estat contactes estrets d'un cas i hagin de quedar-se 14 dies en aïllament preventiu.

Per últim, el Departament també ha reservat 58 places d'un hostal de Viladamat per als temporers que s'hagin hagut de fer un PCR i estiguin a l'espera dels resultats.

Dos circuits diferenciats

Dins de la granja-escola de Cabanes hi ha dos circuits diferenciats per minimitzar el risc de contagi. Per una banda, hi ha les zones que podran trepitjar i hauran de passar els pacients de coronavirus sense símptomes. Per altra, hi ha un altre accés a la casa que serà només per a voluntaris i treballadors de la Creu Roja, així com també una zona administrativa, un lavabo i un magatzem. Cada vegada que alguna persona de l'entitat entri a la casa, haurà d'equipar-se amb mascareta, ulleres i un vestit que eviti que els pacients puguin traspassar el virus.