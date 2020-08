Palau rep una distinció pel servei d'administració oberta

L'Ajuntament de Palau-saverdera ha rebut, per segon any consecutiu, la distinció que dona el Consorci Administració Oberta de Catalunya per la implantació d'eines i serveis d'administració electrònica i govern obert. Ha quedat segon entre tots els municipis d'entre 1.001 i 5.000 habitants i, d'aquesta manera, manté la mateixa posició assolida l'any passat. Reben aquests reconeixements els ens locals de Catalunya que més i millor s'estan transformant digitalment. Concretament, el Consorci AOC avalua 947 ajuntaments i 42 consells comarcals.El Consorci AOC es basa en indicadors objectius com són l'ús de diferents serveis d'administració electrònica i analitzen el web corporatiu per veure si compta amb uns ítems determinats.