La policia dissol una baralla de carrer a la Jonquera i deté dos dels implicats

Una baralla multitudinària a la Jonquera aquest cap de setmana ha acabat amb dos detinguts. Els fets es van produir la nit de dissabte a diumenge. Tot va començar amb una baralla prèvia entre tres joves que va acabar derirvant en un atac entre una dotzena de persones i la intervenció de la policia.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir dos dels implicats pels fets. A tots dos se'ls imputa presumptament un atemptat contra els agents de l'autoritat.

Aquesta baralla multitudinària va trencar el son dels veïns. Alguns d'ells van immortalitzar en un vídeo com es produïa l'enfrontament a l'avinguda de Miquel Martí i Pol. Amb tot, però, fonts policials asseguren que prèviament hi havia hagut una baralla, sembla que entre alguns dels implicats.

A les imatges es pot veure com pels volts de l'una de la matinada dos joves s'enfronten a un altre i, a partir d'aquí, s'hi van sumant més persones tant d'un grup com d'un altre. Els implicats en la baralla són magrebins i joves sud-americans. La policia va haver d'intervenir en la baralla. Un dels nois és el que va rebre la pitjor part, ja que dos joves el van estar colpenjat repetidament. Va quedar estirat a terra i va ser atès per la policia, però no va patir ferides de gravetat. Al lloc s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera, de Figueres i també diverses unitats amb membres de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional.

Encarar-se amb la policia

Alguns dels joves, quan la policia els intentava separar, no van dubtar a encarar-se amb els policies, forcejar-hi i colpejar-los. Algun agent dels Mossos va resultar ferit lleu pels cops que va rebre.

La Policia Nacional no va dubtar a treure les defenses en algun moment per dispersar la baralla.

La baralla es va donar per dissolta, amb dos detinguts, mentre que la intervenció policial es va donar per finalitzada al cap d'una hora i quart.

Es dona el cas que en el mateix punt d'aquesta baralla, al número 5 de l'avinguda de Miquel Martí i Pol, l'any passat ja es va produir una altra baralla multitudinària. En aquest cas hi va haver fins i tot exhibició d'armes blanques i un detingut. També es van enfrontar una desena de persones que van recórrer diversos carrers de la localitat.

Grups problemàtics

Fonts policials asseguren que els joves que es van enfrontar sovint protagonitzen baralles i que són les mateixes persones. Algunes d'aquestes, a més, es troben en situació irregular a Espanya i, per tant, podrien ser objecte d'expulsió en cas que se'ls localitzessin.

La investigació de la baralla d'aquest cap de setmana al centre de la Jonquera ha quedat en mans dels Mossos d'Esquadra, que instrueixen les diligències. El motiu de la baralla no ha transcendit però s'apunta que podria tractar-se d'un tema relacionat amb el tràfic de drogues.