Els comuns demanen que s'aturi el projecte d'aeròdrom de l'Escala

El portaveu de Catalunya En Comú Podem (CatECP) a la Comissió de Territori i Sosteniblitat, David Cid, ha registrat una proposta de resolució al Parlament on demana la retirada del projecte de construcció d'un aeròdrom privat a l'Escala i impulsar al municipi «un pla per preservar el sòl no urbanitzable d'interès agrari i paisatgístic».

L'alerta va saltar quan les organitzacions ecologistes, encapçalades per IAEDEN-Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava, van denunciar que s'està tramitant un projecte d'aeròdrom permanent, d'ús restringit i especialitzat per a l'ús dels socis de l'Aeroclub de l'Escala, l'escola de vol i els propietaris d'aeronaus monomotors d'hèlix lleugers i ultralleugers. Un equipament que preveu unes 6.000 operacions anuals, que es concentrarien amb més intensitat a l'estiu amb un màxim de 60 vols al dia.

En la línia de les entitats ecologistes, els comuns assenyalen que aquesta infraestructura «no té sentit» quan la localitat de Viladamat disposa d'un aeròdrom i es troba a 4 km de distància. «El servei ja està garantit i no cal seguir ocupant l'Empordà de manera insostenible amb nous aeròdroms», argumenta Cid, qui denuncia a més que el projecte es realitza en un sòl no urbanitzable de protecció agrícola i paisatgística (segons el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines) que «cal conservar». La proposta de resolució posa de relleu que l'Escala té un terme municipal «reduït» i li queda «poc espai no urbanitzat». Alerten que el projecte es troba a 80 metres del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i que és una zona important de connexió ecològica amb els Aiguamolls d'Empordà.