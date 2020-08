L'Hospital de Figueres dona una «capsa dels records» a les famílies que han perdut un nadó durant l'embaràs

L'Hospital de Figueres oferirà a partir del setembre una 'capsa dels records' a les famílies que han perdut un nadó durant l'embaràs o poc després de néixer. Aquesta capsa serveix per guardar-hi tots els objectes que recordin el fill després de perdre'l amb l'objectiu que els ajudi a passar el dol. A l'interior hi ha un gorret, un llibre on escriure les dades del nadó i les petjades de peus i mans, dos pots per conservar el cordó umbilical, una bosseta amb llavors per plantar, entre d'altres objectes. Amb aquesta iniciativa, l'hospital vol que els pares i mares no surtin del centre hospitalari "amb els braços buits" després de la mort del nadó i s'homenatgi a les criatures.

El projecte va sorgir de quatre pares i mares que havien passat per aquest procés i elaboren les capses de manera desinteressada. Tots ells viuen a diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i es van conèixer en un grup de suport al dol. A principis d'aquest 2020 van detectar que els hospitals necessitaven aquest servei d'acompanyament a les famílies que havien perdut el seu nadó i per això van començar la seva iniciativa de 'Petita Estel'.

La cap de les llevadores de la Fundació Salut Empordà, Maria Martínez, ha destacat que quan es produïa una defunció gestacional ja s'entregava una capseta, però la feien els mateixos treballadors del centre. "Era molt més senzilla, no tenia res a veure amb la sensibilitat i l'amor amb que està feta aquesta", ha afegit Martínez.

Una de les impulsores del projecte, Laura Vázquez, ha afirmat que la capsa "ajuda a tenir un objecte que simbolitza el teu fill i li dona existència. Això et permet plorar-lo". De tota manera, una altra de les mares que forma part del projecte, Anabel Ruiz, ha puntualitzat que la tria dels objectes que s'hi inclouen no només serveixen "per recordar" sinó que també han de "facilitar eines a les famílies per tirar endavant".

A dia d'avui s'han adherit 13 hospitals de Catalunya a aquest projecte, entre ells l'Hospital de Figueres, i la voluntat és que al setembre tots aquests centres i alguns més disposin de "La Capsa dels Records" per poder lliurar a les famílies que pateixen una pèrdua gestacional o perinatal. Ara també treballen en l'elaboració de capses específiques per les pèrdues durant el primer trimestre d'embaràs.