Mor un home a Port de la Selva mentre anava amb una moto d'aigua

Les comarques gironines han registrat una nova mort en medi aquàtic en les últimes hores. Un francès de 50 anys va perdre la vida aquest dimarts al vespre al Port de la Selva quan estava fent una excursió amb moto d'aigua. Per causes que investiga la Guàrdia Civil, l'home va precipitar-se de la moto d'aigua. Els altres participants en la travessia que feien des de Llançà amb una empresa de lloguer de motos van assistir-lo a la zona de la Galera. El van treure de l'aigua en veure que no es trobava bé i juntament amb una zodíac que es trobava navegant per la zona, el van traslladar fins al Club Nàutic, del Port de la Selva. A partir d'aquí, es va alertar el telèfon d'emergències dels fets, cap a les set del vespre. A lloc s'hi van traslladar els socorristes del cos de Protecció Civil del Port de la Selva, el SEM, la Guàrdia Municipal, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.

Els socorristes són els que van intentar reanimar l'home primer manualment i després també amb l'aplicació d'un desfibril·lador ja que l'home estava en aturada. El SEM per la seva banda, també va intentar recuperar-lo però no va ser possible.

La víctima estava de vacances a Llançà i havia anat a passar la tarda fent una travessia amb unes motos de lloguer per la zona. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquest accident aquàtic i investiga les causes.