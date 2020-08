Els nens tornen a jugar als parcs de Figueres, tancats fa un mes pels rebrots

Els parcs i jardins públics de Figueres es van tornar a omplir ahir de nens i nenes, després d'un mes precintats pels rebrots de COVID-19. La reobertura d'aquests espais de lleure va començar el dilluns amb l'aixecament de les restriccions de mobilitat i aforament a Figueres i Vilafant i al llarg d'aquesta setmana es preveu que tots els parcs i espais infantils estiguin oberts. La reobertura és progressiva i es fa a mesura que el servei de neteja els va desinfectant, segons ha explicat la regidora de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Figueres, Sònia Trilla. Per això, ahir encara hi havia parcs precintats, que es reobriran en els propers dies.

D'entre els espais ja en funcionament hi ha la zona d'esbarjo de la plaça Catalunya i també el parc infantil de la plaça Tarradellas. En aquest darrer, la Susi Congost, veïna de Figueres, hi jugava aquest dimarts a les cinc de la tarda amb els seus dos fills. «Hem estat pendents de les notícies i el dilluns ja vam sentir que l'alcaldessa deia que a partir d'avui els parcs tornarien a obrir», explica. Durant el període en què han estat tancats aquests espais, la Susi i la seva família han buscat alternatives als parcs, però explica que els nens «ho trobaven a faltar i ja ens ho demanaven». Jugar al parc és un hàbit en molts infants que durant les últimes setmanes no han pogut fer a Figueres. En el cas de la Susi Congost, els seus fills anaven al casal al juliol i fins i tot quan en sortien volien anar a jugar als parcs, explica.

Però encara no estan oberts tots els espais de la ciutat, i d'altres com els jardins Enric Morera, ahir a la tarda, estaven precintats amb tanques i cordons policials.

Per la seva banda, la regidora fa una crida a la prudència i recorda que els nens majors de 6 anys han de dur mascareta i recomana la desinfecció de les mans. «Si la gent és conscient i té cura, tot ha d'anar bé», ha destacat. Trilla demana, a més, als veïns que no es relaxin concidint amb l'aixecament de les restriccions. A Figueres hi ha 68 àrees de joc i salut, incloent-hi les escoles.



Afluència en els restaurants

Des d'aquest dilluns que els restauradors ja no han de complir la limitació del 50% de l'aforament a l'interior dels locals i el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, i propietari del bar Dynamic i el Txot's, diu que ja han començat a notar un canvi en les dinàmiques de la gent. «Sembla que els ciutadans tornen a recobrar la confiança en Figueres», subratlla. Tal com ha explicat Carbó, els comerciants i restauradors de la ciutat tenen ara la vista posada en el Festival Acústica, que tot i haver canviat el format, esperen que sigui un revulsiu per a la ciutat.