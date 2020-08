El TSJC impugna els controls ambientals d'una granja de porcs de Cantallops

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment un recurs presentat per IAEDEN-Salvem l'Empordà en el qual impugnaven els controls ambientals practicats a la granja els Noguers de Cantallops. La sentència anul·la els informes ambientals i condemna a declarar-los desfavorables. IAEDEN fa temps que lluita contra el projecte d'ampliació d'aquesta explotació ramadera i l'entitat assegura que amb aquesta sentència l'ampliació no serà viable.

Els ecologistes han celebrat la decisió del tribunal amb un comunicat, a través del qual han constatat que la sentència «posa en entredit la funció pública del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de control de legalitat i compliment de les condicions mínimes de les granges». L'entitat fa temps que lluita contra l'ampliació de la granja de porcs els Noguers de Cantallops, que vol passar de 720 a 1.222 caps. Asseguren que incompleix les condicions mínimes de la llicència ambiental atorgada l'any 2008.

L'entitat ha posat en coneixement de la resolució al Jutjat Contenció de Girona, que és qui tramita un altre recurs contenciós en què se sol·licita que es deixi sense efecte la llicència ambiental de la granja, que es declari la caducitat de la llicència pels incompliments denunciats i que s'ordeni d'immediat el seu tancament i clausura. Asseguren que el projecte d'ampliació se sustentava sobre els controls ambientals de l'empresa Dekra, que ara el TSJC ha impugnat. A més, també anul·la dues resolucions dictades per la Generalitat per part de la directora general de Qualitat ambiental i pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat.



Sense bassa de purins addicional

Segons els ecologistes, la prova pericial judicial emesa per un enginyer agrònom evidencia que la bassa de purins addicional «no va ser construïda ni instal·lada. Asseguren que estava «plegada» en un magatzem i que tant l'empresa de control Dekra Ambio com el Departament de Ramaderia, l'enginyer agrònom i «la resta que van intervenir en tot el procés», van donar-ho per bo, un fet que IAEDEN qualifica de «vergonya.