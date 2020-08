Una capsa de records per a les famílies que perden un fill durant l'embaràs

L'hospital de Figueres entregarà una «capsa de records» a les famílies que perdin un fill durant l'embaràs o poc després de néixer. La iniciativa la impulsa l'Àrea Maternoinfantil de l'hospital per oferir als pares i mares un paquet on guardar objectes que simbolitzin i recordin el seu bebè. El projecte neix de la necessitat de crear records dels seus fills i filles per no sortir de l'hospital amb els «braços buits» després de la seva mort.

L'objectiu de la iniciativa és acompanyar i ajudar els pares i mares a acomiadar-se'n perquè puguin afrontar de manera més positiva i saludable el procés de dol gestacional i perinatal.

A l'interior de les capses hi ha un gorret, un llibre on escriure les dades del nadó i les petjades de peus i mans, dos pots per conservar el cordó umbilical, una bosseta amb llavors per plantar, entre d'altres objectes.

La cap de les llevadores de la Fundació Salut Empordà, Maria Martínez, ha destacat que quan es produïa una defunció gestacional ja s'entregava una capseta, però la feien els mateixos treballadors del centre. «Era molt més senzilla, no tenia res a veure amb la sensibilitat i l'amor amb que està feta», ha afegit Martínez.

El projecte és una manera de retre homenatge a aquests nadons, sense distinció de les setmanes de gestació ni els motius de la defunció. I també de donar visibilitat a aquest dol. Va sorgir a principis del 2020 de la mà de quatre pares que han passat aquest mateix procés i elaboren les capses desinteressadament.