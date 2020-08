Figueres creu que «no és el millor moment» per tornar a tancar la Rambla

El govern municipal de Figueres creu que després del rebrot que va patir la ciutat, ara «no és el millor moment» per tornar a tancar la Rambla al trànsit de vehicles. El regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, ha concretat que encara no s'ha pres cap decisió en ferm, però reconeix que el context, ara per ara, no és el millor. La mesura encara està en estudi, però tot indica que la pacificació del passeig els caps de setmana s'ajornarà per a més endavant, una decisió que es comunicaria a finals d'aquesta setmana.

El pas motoritzat per la Rambla s'havia de tancar de divendres a diumenge entre el 17 de juliol i el 13 de setembre per facilitar el passeig dels vianants, millorar el distanciament social i dinamitzar el comerç de la ciutat. Però l'experiència només es va posar en pràctica el primer cap de setmana. El govern local va fer marxa enrere coincidint amb l'enduriment de les mesures per frenar els brots de coronavirus i la reducció del volum de trànsit, i va aturar la iniciativa per un període inicial de dues setmanes que s'ha allargat un mes.

Un cop aixecades les recomanacions del Procicat de quedar-se a casa i la limitació dels aforaments dels restaurants de Figueres, l'Ajuntament es planteja si repetir o no l'experiència.

«Creiem en la pacificació, no va ser un brindis al sol», assegura Amiel. D'entre els motius que fan decantar el govern cap a l'obertura al trànsit hi ha la poca afluència de vianants en els darrers dies, si bé amb l'aixecament de restriccions la ciutat es comença a reactivar.



Vell debat

La mesura ha suposat revifar un vell debat sobre la possibilitat de tancar al trànsit aquest cèntric passeig i eix comercial i Amiel no descarta que es torni a repetir més endavant. La senyalització està ja instal·lada i de moment servirà per anunciar el tancament durant els esdeveniments que s'hi celebrin.