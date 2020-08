Figueres recupera avui el mercat de la roba després de reduir el brot

L'Ajuntament de Figueres ha autoritzat la reobertura del mercat de la roba dels dijous, després que quedés aturat fa un mes per les restriccions imposades pel Procicat per contenir els rebrots de covid-19 a la ciutat. El mercat s'ubica des d'avui al recinte firal amb control d'accés. A més, s'intensificarà la presència policial per fer complir les mesures sanitàries i les ordenandes municipals, diu l'Ajuntament en un comunicat. El mercat se celebrava habitualment al passeig Nou i ja el mes passat, quan es reobria el mercat després de tres mesos d'inactivitat per la pandèmia, l'Ajuntament va traslladar els marxants al recinte firal. La decisió no va agradar i bona pat d'ells no van fer parada per manifestar-se davant el consistori. Reclamaven mantenir l'emplaçament habitual i l'Ajuntament defensava que es tractava d'un canvi provisional fins que se superés la pandèmia.



Obertura progressiva

A poc a poc, Figueres es va alliberant de les restriccions. Això facilita l'aixecament de mesures ue recordaven la quarantena «dura», com la recomanació de no sortir de casa si no era per treballar o fer activitats essencials, la limitació dels aforaments en bars i restaurants, o el reforç de les mesures de seguretat als comerços.

Així, dilluns van començar-se a obrir els bars en les mateixes condicions que a la resta de la demarcació i, el dimarts, els més petits van poder tornar a gaudir dels parcs infantils. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va explicar dilluns que el retorn a la situació que hi havia abans de finals de juliol es faria de manera progressiva i va subratllar que totes les obertures d'equipaments s'acompanyarien «d'un pla de protecció i seguretat».