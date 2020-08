Incendi nocturn a tocar les vies del tren a Llançà

Els Bombers han treballat la passada nit i la matinada en un incendi a tocar les vies del tren a Llançà.

Van rebre l'avís del foc a dos quarts d'onze del matí i s'hi van desplaçar amb sis dotacions terrestres.

Després d'unes quatre hores (3 hores de la matinada), l'han pogut donar per extingit.

Aquest petit foc ha cremat canyes i matolls ubicats entre el marge de la via del tren i l'N-260. Sortosament, en una hora que no hi havia trànsit ferroviari.

La superfície afectada és de 5.000 metres quadrats de vegetació.

Aquest foc va obligar a tallar el trànsit a l'N-260 en sentit Portbou i Figueres. El trànsit es va derivar per l'interior de la població, segons informa la Policia Local.

A lloc també hi van treballar les ADF de Llançà i el Port de la Selva, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà.