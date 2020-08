Rescaten de matinada dos nois arrossegats per la corrent al Port de la Selva

Els serveis d'emergència han rescatat aquest dijous a la matinada dos banyistes que la corrent havia arrossegat mar endins al Port de la Selva. L'alerta ha saltat a les 5:35 hores quan s'ha donat l'avís que dos joves havien entrat al mar per banyar-se, entre Punta de la Creu i el far s'Arenella, i que havien desaparegut.



L'incident va activar les embarcacions de Salvament Marítim i Protecció Civil que van iniciar la cerca dels nois, però l'ajuda del pesquer Sort de Taranet va permetre localitzar-los a l'aigua. L'embarcació sortia a pescar quan, alertat per les llums de les embarcacions de salvament, es va adonar que els serveis d'emergència buscaven algú entre les roques de Cala Tamariua. El pesquer va contactar amb Protecció Civil i en saber que hi havia dos persones arrossegades per la corrent a 500 metres de la costa que no podien tornar nadant va decidir ajudar en l'operatiu per localitzar-los.



Poc després van sentir uns crits a l'aigua i el pesquer va donar l'avís a Protecció Civil, que els va acabar rescatant. El pesquer Sort de Taranet ha explicat a aquesta experiència a través de les xarxes socials i poc després del rescat ja han pogut reprendre la ruta de pesca.





5:35h activada d'urgència embarcació LIMA500 x recerca i rescat de 2 nois que es trobaven a uns 500m de la costa arrossegats x la corrent.

Gran ajuda del pesquer "Sort de Taranet" que sortia a pescar.

També hi ha participat embarcació Alnilam de @salvamentogob

IG @sortdetaranet pic.twitter.com/bCspXZlYbC — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) August 20, 2020