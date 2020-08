Roses destinarà el pressupost del Carnaval suspès a mesures socials

El pressupost del Carnaval de Roses 2021 es destinarà a ampliar la dotació de l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament. La decisió presa la setmana passada pel Consell del Carnaval de Roses d'anul·lar la celebració del Carnaval 2021 a la població ha possibilitat que l'Ajuntament comenci a planificar a què es destinarà durant el proper exercici el pressupost assignat anualment a la celebració del carnestoltes, dotat amb una partida d'uns 125.000 euros.

L'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament serà la destinatària d'aquest pressupost extra, que utilitzarà per afrontar les necessitats socials i econòmiques provocades per la pandèmia de la covid-19 al municipi.

L'Ajuntament de Roses es troba en fase d'estudi i elaboració del pressupost 2021, per la qual cosa la notícia sobre l'anul·lació de la celebració del Carnaval del proper any ha permès que l'equip de govern pugui ara redireccionar el pressupost destinat a aquesta festa a atendre altres serveis.

La decisió ha estat ràpida i unànime, i els prop de 125.000 euros que s'inverteixen en el Carnaval (exceptuant una petita part que podria reservar-se per a la realització d'alguna activitat si l'evolució de la covid ho permet), es destinaran el proper exercici a l'Àrea d'Acció Social.

Enguany, ja han estat diversos els serveis i partides que el consistori ha hagut d'incrementar en aquest àmbit, com ara l'aportació extra de 15.000 euros al Centre de Distribució d'Aliments o la dotació de 50.000 ? complementaris a l'aplicació destinada a prestacions d'urgència social.



Pèrdua d'essència

L'Ajuntament va comunicar la setmana passada la decisió de no celebrar el Carnaval del 2021 en veure «inviable» posposar-lo, a més de creure que que les mesures de seguretat per prevenir la covid-19 en farien «perdre l'essència». Les colles, que treballen les disfresses amb molta antelació, creuen que les restriccions no permetrien celebrar-lo com cal.