ERC de l'Escala vol un bus urbà per portar els joves del poble a l'institut

El grup municipal d'ERC de l'Escala ha demanat al govern local que desplegui un bus urbà per als joves que van a l'institut. El grup vol que es faci un estudi de mobilitat per saber des de quins barris es desplacen al centre per tenir dades reals que avalin la implantació del servei.

La portaveu republicana, Etna Estrems, va posar de manifest que des del barri més allunyat, Montgó, fins l'institut hi ha la mateixa distància que des de Viladamat. «Ningú es plantejaria mai fer venir un noi o una noia des de Viladamat a peu, però en canvi no ens preocupa que vingui des de Montgó», argumentava Estrems. La regidora a l'oposició proposa que es recopili ara la informació per preprarar una possible posada en funcionament del servei el curs vinent.