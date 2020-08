Malmeten a Portbou el Memorial a Walter Benjamin

El Memorial Passatges a Walter Benjamin de Portbou ha sigut el blanc d'un acte incívic. L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha denunciat el fet per les xarxes socials i ha demanat ajuda a la població per trobar "el brètol que firma les seves cagadetes així". En aquest sentit, diu que "revisarem imatges a veure si hi ha sort, però segur que algú sap qui firma FDS". El batlle portbouenc confia en que la publicació ajudi a trobar el responsable: "com en altres ocasions, esperem que la col·laboració ciutadana ens ajudi".

La bretolada és un argument més que dona suport a l'opció de posar càmeres de videovigilància al municipi, "és desagradable. No en soc amant, però no hi ha més remei".

Barranco descarta tancar l'accés a la zona del memorial a les nits i recorda que és un Bé Cultural d'Interès Nacional, en categoria de Lloc Històric, "tot i que ho interpreto com una bretolada, han de saber que és molt més greu que pintar una bústia de correus".

Tot i que des del consistori confien que sigui un acte incívic puntual, "si trobem l'autor, haurà de fer alguna feina per la comunitat, com retirar alguna altra pintada. El remei no passa per una multa econòmica".

Avui mateix l'ajuntament netejarà la pintada per restituir la imatge del Memorial.