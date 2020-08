Mor una dona francesa de 76 anys per una aturada cardíaca quan es banyava a Roses

Una dona de 76 anys i nacionalitat francesa va morir ahir a Roses per una aturada cardiorespiratòria quan s'estava banyant al mar. La víctima es va començar a trobar malament dins l'aigua i en sortir va patir un desmai, segons ha confirmat Protecció Civil.

Els fets van passar pels volts de les dotze del migdia, quan els serveis d'emergència van rebre una trucada alertant que la dona es trobava inconscient en unes roques entre les platges de Canyelles Petita i l'Almadrav, segons ha avançat el digital Vila de Roses. La dona havia sortit amb el seu home a fer un passeig en barca i en aquest punt es van aturar per banyar-s'hi. Un cop dins l'aigua, la dona va començar a trobar-se malament i va intentar sortir de l'aigua sense èxit. Finalment, amb l'ajuda de l'home va arribar fins unes roques. Un cop allà va patir el desmai i l'aturada cardíaca, segons ha informat Protecció Civil.

Fins al lloc s'hi van desplaçar nombrosos efectius d'emergència: Policia Local, Mossos d'Esquadra, Bombers, Salvament Marítim i un helicòpter del SEM.

Els Mossos d'Esquadra van traslladar la dona amb embarcació fins al port esportiu de Roses, on hi havia dues ambulàncies del SEM, una d'elles medicalitzades, però els efectius sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Les diligències del cas les instrueix la Guàrdia Civil.

Aquesta mort s'ha produït dos dies després que un home també francès i de 50 anys morís en caure a l'aigua quan conduïa una moto aquàtica. La mort d'ahir, però, no constarà en el llistat de víctimes a les platges catalanes perquè Protecció Civil assegura que va morir fora de l'aigua i que no va ser per ofegament. Des de principis d'any han mort 13 persones en medis aquàtics a les comarques gironines. Concretament, dues han estat accidents -el de dimarts al Port de la Selva i el d'una menor que va morir en passar-li l'embarcació de la família per sobre a Begur-, 10 han estat ofegaments en platges de la Costa Brava; finalment, aquest dimarts també va morir un submarinista a Tossa de Mar.