Dos detinguts en un operatiu policial contra un bar conflictiu de la Jonquera

Un operatiu conjunt de la Policia Local de la Jonquera, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional en un bar conflictiu de la Jonquera aquest divendres al vespre es va saldar amb dues persones detingudes per raons d'estrangeria, tres denúncies per tinença de droga i dues actes administratives per infraccions del local. Es tracta del mateix establiment on el passat cap de setmana es va produir una baralla multitudinària al seu exterior. L'enfrontament es va produir al carrer entre tres persones i va derivar en un atac amb una dotzena de persones implicades i la intervenció de la policia, que en va efectuar dues detencions.

Segons han informatiu fonts policials, el dispositiu va comportar registres en el bar situat al número 5 del carrer Miquel Martí Pol de la Jonquera i hi van intervenir tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, entre els quals efectius ARRO, dos efectius de Policia Local i dos més de Policia Nacional.

El local ha sigut focus de conflictes en d'altres ocasions. L'estiu passat també es va produir una altra baralla multitudinària. En aquest cas hi va haver fins i tot exhibició d'armes blanques i un detingut i es van enfrontar una desena de persones que es van enfrontar en diversos carrers del municipi.