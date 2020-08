El govern de Figueres acorda mantenir la Rambla oberta al trànsit

El govern municipal de Figueres ha acordat mantenir la suspensió sobre la pacificació de la Rambla, però no descarta reprendre la iniciativa un cop millori la situació causada per la COVID-19. La decisió ja s'intuïa després de les declaracions del regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, amb què reconeixia que «no és el millor moment» per recuperar la pacificació de la Rambla. Ahir el govern municipal va acordar deixar en suspens el tancament del passeig i la decisió ja és ferma fins que se superi la pandèmia.

La Rambla s'havia de tancar al trànsit els caps de setmana d'estiu, del 17 de juliol al 13 de setembre. La mesura buscava afavorir el passeig i el distanciament social en el context del coronavirus. La iniciativa només va durar un cap de setmana, perquè el govern va fer marxa enrere coincidint amb les mesures extraordinàries imposades pels rebrots que va patir Figueres.

Ara, un cop aixecades les restriccions d'aforament i les recomanacions de quedar-se a casa, el govern creu que és millor mantenir el passeig obert al trànsit. La incertesa sobre si es produiran més rebrots i si s'aplicaran noves mesures restrictives a Catalunya que puguin afectar la mobilitiat n'és un dels motius. El govern vol evitar haver d'aixecar la restricció una segona vegada. Segons han explicat fonts municipals, la pacificació es podrà recuperar en un futur, quan es pugui desenvolupar amb plenes garanties.

«Creiem en la pacificació, no va ser un brindis al sol», assegurava Amiel aquesta setmana en declaracions a Diari de Girona, però ja admetia que l'afluència de vianants era baixa i que el poc trànsit de vehicles no dificultava el passeig.