Malmeten el memorial de Walter Benjamin a Portbou

El memorial Passatges a Walter Benjamin de Portbou ha patit danys fruit de diverses pintades. La bretolada s'hauria produït la nit de dimecres a dijous, segons ha explicat l'alcalde del municipi, Xavier Barranco, que ha condemnat els fets i ha recordat que el monument està protegit i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Des de l'Ajuntament es van adonar dijous al matí que un dels quatre espais que integren el memorial estava malmès per diverses pintades. El batlle sospita que la bretolada es va produir la nit anterior, del 19 al 20 d'agost. «Tots els indicis ens fan pensar que deu ser mainada que hi puja a veure cervesa», argumenta, però recorda que el monument està protegit pel seu significat històric i cal preservar-lo. «L'autor ha d'entendre que no és el mateix pintar qualsevol altre lloc, ja sigui un túnel o una paret, que un monument d'aquesta tipologia», assegura el batlle.

Barranco ha demanat la col·laboració ciutadana per identificar l'autor o autors de la pintada, on es llegeix amb pintura verda «Trans-china. 4ever bazar. PTB». El grafit està acompanyat de la firma FDS, per la qual cosa l'alcalde confia que en puguin acabar esbrinant l'autoria. «Segur que algú del poble sap a qui li agrada pintar i qui firma d'aquesta manera», assegura l'alcalde. Si aconsegueixen identificar-lo, l'alcalde proposa pactar treballs comunitaris com a reparació del dany ocasionat.

L'alcalde confia que les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància permetin enxampar el brètol. «Ja hi tenim càmeres i potser ens haurem de plantejar posar-hi algun altre sistema», admet, amb alguns recels. «Posar càmeres a la via pública no és una cosa que m'agradi, ni com a ciutadà ni com a alcalde, però tampoc podem tenir-hi un policia permanent.



Espai obert

Les pròpies característiques del monument impossibiliten tancar-lo durant les nits. L'alcalde tampoc ho veu viable perquè és un lloc obert que ha de ser «accessible per a tothom». El Memorial està format, a més, per diversos espais: el túnel, el mur, l'olivera i la plataforma fita dels passatges. Aquest darrer és on s'han produït els danys. Està format per una petita esplanada amb una plataforma quadrada de 16 metres quadrats amb un cub de pedra al mig que «convida a la pausa».

Passatges, de l'artista israelià Dani Karavan, es va inaugurar l'any 1994 i el 2018 la Generalitat el va declarar BCIN amb la classificació de lloc històric. El monument va ser un encàrrec del Govern català i el seu homòleg alemany per homenatjar el pensador jueu i filòsof alemany Walter Benjamin en el 50è aniversari de la seva mort. Benjamin es va suïcidar el 1940 en un hostal de Portbou, perseguit pel règim nazi.