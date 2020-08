Roses crea una zona verda i un mirador al canal Gran

L'Ajuntament de Roses ha creat una nova zona verda amb un mirador al canal Gran de Santa Margarida. El nou espai està situat en un punt amb vistes privilegiades, obertes al Parc dels Aiguamolls de l'Empordà per tal de potenciar la funció de mirador de l'espai natural. El projecte que ha finalitzat aquest mes ha suposat una inversió de 149.998 euros.

El nou espai està situat al carrer Riu Ridaura. Es tracta d'uns terrenys de 2.700 metres quadrats que fins ara combinaven zones verdes amb parts pavimentades que es trobaven deteriorades pels desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres, ha informat l'Ajuntament. Els treballs han suposat la demolició de les restes de paviments anteriors.

El nou espai ha incorporat una zona de descans amb bancs, així com de jocs infantils. Una franja amb entarimat de fusta s'ha destinat a passeig resseguint la corba de contacte amb l'aigua del canal Gran, servint de mirador dels Aiguamolls que s'obren a l'altra riba.



Nova vegetació

La vegetació ha recobrat també protagonisme, s'han mantingut els pins existents i s'han plantat noves espècies per dotar de més espai verd el conjunt. També s'ha aprofitat per a la instal·lació de la xarxa de rec i l'enllumenat necessaris, la reparació de les esquerdes del mur exterior de la zona de moll, la col·locació del nou mobiliari urbà i de jocs per a infants i la instal·lació de la tarima que actua com a zona de passeig.