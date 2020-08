Una baralla multitudinària a la Jonquera acaba amb un ferit per un ganivet a la mà

Una nova baralla ahir a la Jonquera, a plena llum del dia, va acabar amb un home de 57 anys ferit amb talls a les mans causats per una arma blanca. Segons van informar fonts policials, hi hauria entre cinc i set persones implicades, i el presumpte autor de l'agressió va fugir del lloc dels fets.

Els equips d'emergència van rebre l'avís a les 14.12 hores d'ahir al migdia alertats que un grup de persones es barallava a cops de pedra a plena llum del dia, a l'altura del número 2 del carrer Nord de la Jonquera. Una de les persones implicades en la disputa va patir ferides en una de les mans per una arma blanca. Alguns testimonis van explicar als efectius policials que es tractava d'una «catana».

S'hi van traslladar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i Policia Local que, en arribar al lloc, ja no van trobar el presumpte autor de l'agressió. La víctima va ser atesa pels sanitaris del SEM.

L'incident ha tingut lloc una setmana després que a l'avinguda Miquel Martí i Pol hi hagués una altra baralla multitudinària de nit en la qual hi van intervenir fins a dotze persones. La policia no descarta que estiguin relacionades.



Batuda policial en un bar

Precisament, el divendres al vespre, la Policia Local, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt a un bar conflictiu d'aquesta mateixa avinguda, a l'exterior del qual es va produir la baralla la nit del dissabte 15 al diumenge 16 d'agost.

Segons fonts policials, el dispositiu va comportar registres al bar Fleca La Cantonada situat al número 5 de l'avinguda Miquel Martí Pol de la Jonquera i hi van intervenir tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, entre ells efectius ARRO, dues dotacions de la Policia Local i dos més de Policia Nacional.

La batuda es va tancar amb dues persones detingudes per raons d'estrangeria, tres denúncies administratives per tinença de droga i dues actes administratives per infraccions del local, segons van informar aquestes mateixes fonts. Els cossos policials van identificar una quinzena de persones. L'operatiu es va realitzar una setmana després dels aldarulls al carrer, davant de l'establiment.

L'enfrontament es va produir a la mateixa avinguda inicialment entre tres persones i va derivar en un atac amb una dotzena de persones implicades i la intervenció de la policia, que va efectuar dues detencions i se'ls va imputar presumptament un atemptat contra els agents de l'autoritat. En el transcurs d'aquell incident, alguns joves no van dubtar en encarar-se amb els policials i forcejar-hi quan intentaven separar la baralla.

Aquest punt de l'avinguda ha sigut focus de conflictes en d'altres ocasions. L'estiu passat també s'hi va produir una altra baralla multitudinària. En aquest cas hi va haver fins i tot exhibició d'armes blanques i un detingut i es van enfrontar una desena de persones que es van enfrontar en diversos carrers del municipi.