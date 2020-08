Aïllats una cinquantena de joves a Port de la Selva per un possible cas de Covid després d'un «botellón»

Una cinquantena de joves estan en aïllament preventiu a Port de la Selva des d'aquest dilluns a la tarda després que hi hagi un possible cas de coronavirus. Tots ells van participar en un 'botellón' aquest cap de setmana al municipi i aquest dilluns un d'ells ha comunicat que havia estat contacte estret d'un cas positiu. Ara està a l'espera dels resultats de la PCR, però mentrestant ja ha comunicat el seu aïllament. En paral·lel, des de l'Ajuntament i la Policia Local del municipi han localitzat a totes les famílies dels joves que hi havien participat, ja que aquest cap de setmana els agents locals van fer una campanya per detectar les festes de joves a les platges i van aconseguir un llistat amb tots els assistents.

L'Ajuntament de Port de la Selva i la Policia Local del municipi han localitzat aquest dilluns a una cinquantena de famílies per demanar als joves que comencessin un aïllament preventiu després que participessin en un 'botellón' aquest cap de setmana i un d'ells sigui ara un cas sospitós de coronavirus.

La Policia Local va realitzar durant aquest cap de setmana una campanya per detectar i sancionar festes il·legals a les platges del municipi. Al llarg de la campanya es va arribar a sancionar una seixantena de persones i es va identificar a tots els assistents.

Aquest llistat ha permès que ara, després que un d'ells comuniqués que havia estat en contacte estret amb un cas positiu de coronavirus, el consistori i els agents policials poguessin localitzar a totes les famílies. Aquest dilluns el jove hauria anunciat que estava a l'espera dels resultats d'una prova PCR per saber si té el virus o no.

Aquest dilluns a la tarda, l'Ajuntament ja havia contactat amb la cinquantena de persones que hi havia en el 'botellón' on va participar el jove i els comuniquessin que havien de començar un aïllament preventiu a l'espera dels resultats.

El regidor de Seguretat de Port de la Selva, Roger Pinart, ha destacat la "ràpida actuació" del cos local i del consistori per contactar amb totes les famílies. A més, també ha afirmat que les famílies han mostrat "comprensió" amb la notícia i han avisat que mantindran els joves en aïllament.

La campanya de la Policia Local s'ha fet aquest cap de setmana, després de diverses "campanyes informatives" que s'havien fet al llarg de tot l'estiu per part de la Policia Local. Pinart, però, ha lamentat que "el comportament començava a ser impresentable" i per això van optar per "sancionar" als que fessin festes a les platges.