La DO Empordà preveu una verema d'una "qualitat excel·lent"

La DO Empordà ha arrencat aquest dilluns la verema dels seus cellers en un any en què es preveu recollir un 20% menys de raïm que en altres anys. De tota manera, el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO, Toni Roig, ha afirmat que aquest any el raïm té "un grau d'acidesa excel·lent" i per això calculen que serà una bona verema tot i la davallada en producció. El principal motiu d'aquestes pèrdues és la incidència que ha tingut el fong míldiu en les vinyes, un tipus de malaltia que s'ha incrementat amb les pluges i les humitats d'aquesta primavera. On més incidència ha tingut ha estat en produccions ecològiques, ja que no poden fer servir tants productes per eliminar el fong, i podrien arribar a perdre més del 50%.