Bombers denuncien que tenen rates i un parc en molt mal estat

Aquest és l'estat del parc de Bombers de la Jonquera. ?Una rata capturada pels Bombers que estava a l'interior del parc. Asseguren que viuen en un espai que és «insostenible, inadmissible i antihigiènic» com es pot veure, per exemple, amb la cuina sense rajoles. ugt bombers

Els Bombers del parc de la Jonquera diuen prou. Han trobat rates a les instal·lacions del parc i denuncien que viuen en una situació «insalubre i vergonyosa». En un comunicat i que també dona suport la UGT Bombers, denuncien la insalubritat que estan patint amb presència de rates. Fonts del sindicat destaquen que feia dies que havien trobat excrements de rosegadors a les instal·lacions i que aquest divendres van poder capturar una de les rates. Uns animals, destaquen, que poden transmetre moltes malalties infeccioses i que posen en perill la salut dels efectius.

Davant d'aquests fets, es va informar el Departament d'Interior i des del sindicat afirmen que encara no s'ha anat a les instal·lacions a exterminar la plaga. Per la seva banda, el director dels serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, va assegurar ahir que ja s'ha contactat amb una empresa que posarà fi a la plaga.

A banda de la situació per la presència de rates, els bombers afirmen que l'espai s'ha convertit en «insostenible, inadmissible i antihigiènic». Una situació que pateixen, destaquen, tant en les habitacions, la cuina com en la cotxera. Denuncien sobretot «deixadesa» per part de la Generalitat. En unes imatges difoses pels bombers es veu que el parc, construït els anys 80, presenta problemes a la façana, falta de manteniment a la cuina, les habitacions, finestres amb marcs de fusta, entre molts altres aspectes.

Per solucionar-ho, ahir Albert Ballesta va assegurar que Interior es troba en aquests moments amb la fase de redacció del projecte d'adequació i millora de les instal·lacions de la Jonquera. Un projecte que està emmarcat en el pla 2020-2025 del cos de Bombers de la Generalitat. El delegat territorial afirma ser conscient que cal millorar les instal·lacions: «És absolutament necessari». Finalment, descarta el tancament d'un parc «estratègic», a tocar de la frontera.