Iaeden-Salvem l'Empordà entreguen 1.500 signatures en contra de l'aeròdrom a l'Escala

L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà ha entregat aquest dimarts 1.500 signatures en contra del projecte d'aeròdrom a l'Escala a l'Ajuntament del municipi. Els ecologistes recorden que el projecte se situa en una àrea de sòl no urbanitzable d'interès agrari i paisatgístic.

A més, l'entitat també apunta que el municipi forma part del Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i les Illes Medes i per això cal conservar els espais protegits i els seus voltants. Per altra banda, des de Iaeden lamenten que en plena crisi climàtica es plantegi una infraestructura com un aeròdrom en comptes d'apostar per projectes que mitiguin els gasos d'efecte hivernacle. Per altra banda, recorden que Viladamat ja té un aeròdrom i està a només 4 km.