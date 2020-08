L'Escala encetarà la festa major amb un pregó virtual dedicat a la lluita contra la COVID

L'Ajuntament de l'Escala ha programat una trentena d'activitats, del 2 al 6 de setembre, totes reforçades per les mesures de prevenció anticovid-9, amb l'aforament limitat i amb l'obligació de reservar plaça prèviament. La festa major s'iniciarà amb un pregó que aquest any es farà de forma virtual (a través del Canal 10 Empordà) per tal d'evitar l'aglomeració de públic que normalment hi ha a la plaça de l'Ajuntament. El pregó es dedicarà a tots els professionals i voluntaris que han estat a primera línia de la lluita contra la pandèmia. La festa també s'iniciarà amb l'obertura d'una exposició sobre l'Estany de Poma.

La plaça Catalunya serà el centre neuràlgic de la festa, on es faran la major part de les activitats, amb un aforament màxim de 250 persones. Des d'espectacles infantils, teatre, concert jove amb el grup de versions Sixtus, l'espectacle Somnis de Sorra i una cantada d'havaneres.

També el concert de final de festa, amb Banda Neon, serà a la plaça Catalunya, després d'uns focs d'artifici virtuals, per evitar una de les principals aglomeracions de gent que suposava aquesta activitat. A la Sala Polivalent s'hi faran, com és tradicional, els concerts de festa major, encara que amb una reducció molt important de l'aforament habitual, ja que només hi cabran 170 cadires. L'alcade, Víctor Puga, ha remarcat l'esforç de la Comissió de festes per adaptar la festa al coronavirus, per tal de no renunciar-hi i oferir una programació «molt digna».



Activitats suspeses

Algunes activitats que eren clàssics, com el festival nàutic, la travessia de natació, la cursa d'objectes flotants no identificats, les barraques, les atraccions de fira o els focs d'artifici, s'ha decidit que no es faran aquest any per tal d'evitar aglomeracions que no es puguin controlar.