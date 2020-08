L'incendi d'un camió a Capmany s'estén pels marges de l'AP-7

Els Bombers han extingit aquesta nit passada l'incendi d'un camió a l'AP-7 al seu pas per Capmany.

Les flames han destrossat per complet la cabina i part de la caixa. A més, es van estendre pels marges del voral de la via i van cremar 500 metres quadrats de vegetació.

Els efectius d'emergències van rebre l'avís de l'accident quan passaven sis minuts de les deu de la nit. Els Bombers van derivar diverses dotacions al servei, que es va produir a l'altura del quilòmetre 14 de l'autopista, en sentit França.

Van apagar el foc i el SEM per la seva banda no va haver d'atendre ningú, ja que no es va haver de lamentar cap ferit. A lloc també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra.

Aquest matí, segons informa el Servei Català de Trànsit, s'estan reparant els danys causats per l'accident de trànsit, cosa que genera trànsit intens al pas pel lloc dels fets.