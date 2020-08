Menys raïm però de qualitat «excel·lent»

Els cellers de la DO Empordà han començat la verema del 2020 i les previsions auguren una caiguda del 20% de la producció, però un raïm d'una qualitat «excel·lent». El principal motiu de les pèrdues són els efectes del míldiu, un fong que prolifera en condicions de molta humitat i que minva la capacitat productiva de la planta en danyar les fulles i els fruits. El fong ha tingut especial incidència a les vinyes ecològiques, on podria arribar a afectar la meitat de la collita. Les pluges d'aquesta passada primavera n'han agreujat els efectes i l'eficàcia dels tractaments.

La verema s'ha avançat entre una setmana i deu dies a les dates tradicionals i el gruix de la producció –garnatxes i carinyenes– es collirà durant l'agost i el setembre. Es preveu que la campanya s'acabi a finals d'octubre. Després d'un estiu sec i malgrat l'afectació del míldiu, el raïm té uns nivells d'acidesa i graduació «excel·lents», assegura el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà, Toni Roig.

Aquest, però, és un any «complicat» per a la vinya, ha admès Roig. L'excés d'humitat ha facilitat la proliferació del fong míldiu, que ha estat «especialment virulenta». L'afectació és «desigual» entre vinyes, però en el cas de les ecològiques, que no utilitzen productes químics, poden afectar més del 50% de la producció.

Tot plegat comportarà una davallada del 20% de la producció respecte a anys anteriors, segons les primeres estimacions. Habitualment en tota la DO es recullen uns 10 milions de quilos de raïm.

Un dels cellers afectats per aquest fong és el Celler d'en Guilla, de Garriguella. El seu propietari, Martí Vallès, ha explicat que en el seu cas només colliran el 80% de tota la producció per culpa dels efectes del míldiu.

Malgrat tenir menys volum de raïm, la DO Empordà preveu que en resulti un vi «excel·lent». «El raïm que ha sobreviscut al míldiu està perfecte i té unes característiques molt bones», va destacar Roig.

Les dades de producció definitives no es coneixeran fins a finals d'octubre, ja que les condicions meteorològiques de les pròximes setmanes marcaran l'evolució de la maduració del raïm.



Verema atípica

La d'enguany és una verema atípica a causa dels protocols de seguretat sanitària que s'apliquen per la COVID-19. Cada dia, abans d'entrar a treballar es pren la temperatura a tots els treballadors i tot seguit s'han de rentar les mans amb hidrogel. Al llarg del dia, se'ls torna a prendre la temperatura una vegada més. A més, a l'interior dels cellers s'han establert grups estables de cinc persones que no tenen contacte amb els temporers.