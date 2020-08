Descarten cap plaga al parc de Bombers de la Jonquera

La Direcció General de Bombers descarta que hi hagi cap plaga al Parc de la Jonquera, després que els efectius denunciessin la presència de rates i el mal estat de les instal·lacions. Segons fonts de la direcció general, ahir els efectius ja hi treballaven a «ple rendiment» i la revisió de les instal·lacions ha fet palès que no hi hauria evidència de cap plaga. Ahir s'hi va fer una segona inspecció al lloc.

Els Bombers van denunciar aquesta setmana la insalubritat que pateixen per la presència de rates i el director dels serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesa, va assegurar aquest dilluns que s'ha contactat amb una empresa per a què tracti la presència de rosegadors. El parc de la Jonquera està visiblement envellit i hi ha prevista una millora.